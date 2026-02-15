إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في طولكرم

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب في يده نتيجة اعتداء بالضرب وإلقاء الحجارة من قبل مستوطنين على الفلسطينيين في محيط البلدة، حيث جرى نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.
-
