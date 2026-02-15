الأحد 2026-02-15 11:24 م

إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في طولكرم

الأحد، 15-02-2026 11:14 م

الوكيل الإخباري-   أُصيب، مساء الأحد، فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه أثناء تواجده في منطقة اللدائن ببلدة بيت ليد شرق طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب في يده نتيجة اعتداء بالضرب وإلقاء الحجارة من قبل مستوطنين على الفلسطينيين في محيط البلدة، حيث جرى نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

 
 


