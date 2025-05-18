إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

كما وثقت منصات مشاهد تظهر قوات الاحتلال خلال اعتقالها عشرات الشبان الفلسطينيين بعد اقتحام قرية طرامة جنوب دورا، جنوبي الخليل.
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