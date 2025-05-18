إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

12:25 ص

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الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية. اضافة اعلان





كما وثقت منصات مشاهد تظهر قوات الاحتلال خلال اعتقالها عشرات الشبان الفلسطينيين بعد اقتحام قرية طرامة جنوب دورا، جنوبي الخليل.