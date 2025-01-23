إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل

06:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717968 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية. اضافة اعلان





وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية التواني في مسافر يطا جنوب الخليل.