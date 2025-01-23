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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 23-01-2025 06:59 م
الوكيل الإخباري-   أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية.اضافة اعلان


وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية التواني في مسافر يطا جنوب الخليل.
 
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