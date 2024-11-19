إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب إن الجيش الإسرائيلي دمر البنية التحتية للمدينة ومخيمها 15 مرة، داعيا المنظمات الدولية إلى التدخل لوقف عمليات التخريب، وإعادة إعمار ما تم تدميره.
وأوضح في حديث لوكالة الأناضول أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في المدينة ومخيمها منذ فجر الثلاثاء، والتي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين وتدمير واسع في البنية التحتية، وفق المسؤول الفلسطيني.
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