إصابة مسن برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

وذكرت جمعية الهلال الأحمر في المحافظة، أن طواقمها تعاملت مع إصابة رصاص حي لرجل مسنّ (70 عاما) في القدمين، من حارة العكاشة في المخيم.
وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت المصاب في أثناء نقله رفقة الطاقم الطبي على مدخل مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
وكان أصيب ظهر الأربعاء فلسطينيان برصاص قناصة الاحتلال في المخيم أحدهما رجل يبلغ من العمر (54 عاما) بشظايا رصاص حي في الرأس، والآخر (52 عاما) برصاصة في البطن، وتم نقلهما بمركبات إسعاف الهلال الأحمر للمستشفى.
وخلال العدوان المتواصل على مدينة ومخيم طولكرم منذ 3 أيام، أصيب 15 فلسطينيا برصاص وشظايا الاحتلال تركزت في الأطراف السفلية، أخطرها إصابة لطفل بعيار ناري في الصدر في الحي الغربي للمدينة، وتم نقله لمستشفيات نابلس لإكمال العلاج.
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