إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين في حزما شمال شرق القدس

وقال شهود عيان، إن المستوطنين أصابوا شابين وفتى بالرصاص الحي، خلال اقتحام المنطقة الشرقية من البلدة بحماية جيش الاحتلال الذي كان على الشارع الرئيس القريب من البلدة.
وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين أحرقوا كوخا يعود لفلسطيني.
يشار إلى أن قوات الاحتلال سبق أن جرفت، في وقت سابق، الأرض المستهدفة بهجوم المستوطنين وخرّبتها.
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