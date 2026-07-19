إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين جنوبي نابلس

وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ عددا من المستوطنين هاجموا منطقة الظهرة على أطراف بيتا، واعتدوا على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص برضوض.
يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال النصف الأول من العام الحالي، ما مجموعه 3488 اعتداءً، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا، وإقامة 42 بؤرة استيطانية، والاستيلاء على 4379 دونما من أراضي الفلسطينيين، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
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