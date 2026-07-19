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إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين جنوبي نابلس

أصيب 4 فلسطينيين، فجر الأحد، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة "الظهرة" في بلدة بيتا، جنوبيّ نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ عددا من المستوطنين هاجموا منطقة ال
سيارة إسعاف فلسطينية
 
الأحد، 19-07-2026 10:34 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب 4 فلسطينيين، فجر الأحد، جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة "الظهرة" في بلدة بيتا، جنوبيّ نابلس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ عددا من المستوطنين هاجموا منطقة الظهرة على أطراف بيتا، واعتدوا على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص برضوض.

يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال النصف الأول من العام الحالي، ما مجموعه 3488 اعتداءً، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا، وإقامة 42 بؤرة استيطانية، والاستيلاء على 4379 دونما من أراضي الفلسطينيين، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
 
 


gnews

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