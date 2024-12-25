إصابتان بقصف مسيرة إسرائيلية مدنيين في طوباس

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة فلسطينيين جراء عملية القصف، حيث تم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، بعد منتصف الليلة، البلدة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة، بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف شرقي البلدة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة على علو منخفض.
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