إصابتان بنيران مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أصيب فلسطينيان السبت، بنيران مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.





وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح جراء استهدافهما من قبل مسيرة للاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال القطاع.





