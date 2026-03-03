إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال مساعدات إلى غزة

الثلاثاء 2026-03-03 01:26 م

الثلاثاء، 03-03-2026 11:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم لإتاحة الدخول التدريجي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وكان المعبر قد أُغلق السبت مع بدء التصعيد العسكري في المنطقة.

وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن قرار إعادة فتح المعبر اتُخذ "وفقًا لتقييم أمني".

ويقع معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية عند نقطة تقاطع بين غزة وإسرائيل ومصر.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة في إجراء "أمني"، بما في ذلك معبر رفح على الحدود بين الأراضي الفلسطينية ومصر.

وكان معبر رفح، بوابة الغزيين الوحيدة إلى العالم الخارجي التي لا تمر عبر إسرائيل، قد أعيد فتحه أمام حركة العبور في 2 شباط الماضي، بعد قرابة عامين من سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية عليه.
 
 


