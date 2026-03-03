إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال مساعدات إلى غزة

وكان المعبر قد أُغلق السبت مع بدء التصعيد العسكري في المنطقة.
وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن قرار إعادة فتح المعبر اتُخذ "وفقًا لتقييم أمني".
ويقع معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية عند نقطة تقاطع بين غزة وإسرائيل ومصر.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة في إجراء "أمني"، بما في ذلك معبر رفح على الحدود بين الأراضي الفلسطينية ومصر.
وكان معبر رفح، بوابة الغزيين الوحيدة إلى العالم الخارجي التي لا تمر عبر إسرائيل، قد أعيد فتحه أمام حركة العبور في 2 شباط الماضي، بعد قرابة عامين من سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية عليه.
-
أخبار متعلقة
-
وصول سفينة " أم الإمارات" للعريش حاملة معها أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات لغزة
-
سلطات الاحتلال تغلق المسجد الأقصى وتخرج المصلين منه
-
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة
-
استطلاع: 57% من الأميركيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية
-
إصابة متضامنين أجنبيين في هجوم للمستوطنين على قصرة جنوب نابلس
-
100 ألف مصل يؤدون الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة
-
الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على وصول المصلين للمسجد الأقصى
-
5 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة الجمعة