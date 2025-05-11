إعلام إسرائيلي: اتفاق الإفراج عن عيدان ألكسندر يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار

10:41 م

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الوكيل الإخباري- قال موقع واللا الإسرائيلي إن منحى الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار. اضافة اعلان

