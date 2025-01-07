إعلام إسرائيلي: مصرع ضابط بلواء ناحال شمال غزة

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين بمصرع ضابط يشغل منصب نائب قائد سرية في لواء ناحال شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان





من جهته، أعلن مجلس بنيامين الإقليمي مقتل جندي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك قطاع غزة، بحسب ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية.



وفي وقت سابق أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين من لواء ناحال بجروح خطيرة في معارك شمالي القطاع.