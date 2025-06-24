الثلاثاء 2025-06-24 08:18 م
 

إعلام إسرائيلي: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 في كمين بغزة

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 بعضهم في حالة خطيرة جدا في كمين بقطاع غزة. تم نقل المصابين في الحدث الأمني الصعب في غزة إلى مستشفى في تل أبيب.
ارشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 07:21 م

الوكيل الإخباري-   افادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 عسكريين وإصابة 7 بعضهم في حالة خطيرة جدا في كمين بقطاع غزة.

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وبينت "تم نقل المصابين في الحدث الأمني الصعب في غزة إلى مستشفى في تل أبيب".

 
gnews

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فلسطين إعلام إسرائيلي: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 في كمين بغزة

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