إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلتقي سموتريتش الليلة

ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر قولها إن هناك قضايا مطروحة على الطاولة بين نتنياهو وسموتريتش لم تصل بعد إلى حل نهائي.
وأشارت القناة الـ12 إلى أن هذا اللقاء سيكون السادس بينهما خلال 36 ساعة.
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