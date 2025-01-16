إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلتقي سموتريتش الليلة

09:45 م

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيجتمع مجددا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة في محاولة لتقليص الخلافات بينهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. اضافة اعلان





ونقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر قولها إن هناك قضايا مطروحة على الطاولة بين نتنياهو وسموتريتش لم تصل بعد إلى حل نهائي.



وأشارت القناة الـ12 إلى أن هذا اللقاء سيكون السادس بينهما خلال 36 ساعة.