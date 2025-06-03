إعلام إسرائيلي: 3 عمليات وقعت في غزة يوم الاثنين

الوكيل الإخباري- أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بان 3 عمليات عسكرية وقعت في قطاع غزة يوم أمس الاثنين منها إطلاق قذيفة مضادة للدروع على جيب همر لقوة من لواء غفعاتي (قتل 3 جنود).

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وبينت المواقع الاخبارية الاسرائيلية انه تم تفجير عبوة ناسفة بمبنى ضد جنود من لواء غولاني وهناك إصابات متفاوتة.



وأضافت انه تم إطلاق قذيفة مضادة للدروع على وحدة إنقاذ وإخلاء وهناك إصابات متفاوتة.