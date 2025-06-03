إعلام إسرائيلي: 3 عمليات وقعت في غزة يوم الاثنين

وبينت المواقع الاخبارية الاسرائيلية انه تم تفجير عبوة ناسفة بمبنى ضد جنود من لواء غولاني وهناك إصابات متفاوتة.
وأضافت انه تم إطلاق قذيفة مضادة للدروع على وحدة إنقاذ وإخلاء وهناك إصابات متفاوتة.
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