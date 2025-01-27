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إلغاء رحلة لوزير إسرائيلي إلى بروكسل خشية اعتقاله

علم اسرائيل
علم اسرائيل
الإثنين، 27-01-2025 11:01 م
الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإلغاء رحلة للوزير الإسرائيلي عميحاي شيكلي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل خشية اعتقاله بطلب من هيئات مؤيدة للفلسطينيين.اضافة اعلان


وقالت الهيئة الإسرائيلية نقلا عن مصادر بلجيكية إنه تم نقل رسالة مفادها أن الوزير لن يتمتع بالحصانة لدى وجوده في بروكسل.
 
gnews

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