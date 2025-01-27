إلغاء رحلة لوزير إسرائيلي إلى بروكسل خشية اعتقاله

وقالت الهيئة الإسرائيلية نقلا عن مصادر بلجيكية إنه تم نقل رسالة مفادها أن الوزير لن يتمتع بالحصانة لدى وجوده في بروكسل.
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