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إن بي سي: بايدن قد يقدم عرضه الأخير لحماس وإسرائيل

الرئيس الأميركي جو بايدن
جو بايدن
الثلاثاء، 03-09-2024 12:57 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت شبكة إن بي سي، الأثنين، عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يقدم العرض الأخير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في أقرب وقت هذا الأسبوع.

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كما قالت الشبكة  نقلا عن مسؤول أميركي رفيع إن بايدن بحث اليوم مع فريقه تقديم عرض نهائي عبر وسطاء من مصر وقطر.

 
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