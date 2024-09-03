إن بي سي: بايدن قد يقدم عرضه الأخير لحماس وإسرائيل

كما قالت الشبكة نقلا عن مسؤول أميركي رفيع إن بايدن بحث اليوم مع فريقه تقديم عرض نهائي عبر وسطاء من مصر وقطر.
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