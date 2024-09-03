إن بي سي: بايدن قد يقدم عرضه الأخير لحماس وإسرائيل

الوكيل الإخباري- نقلت شبكة إن بي سي، الأثنين، عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يقدم العرض الأخير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في أقرب وقت هذا الأسبوع.

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