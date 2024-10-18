إيران: روح المقاومة ستقوى بعد استشهاد السنوار

واعتبرت إيران أن استشهاد السنوار في قطاع غزة "سيعزز روح المقاومة" بهدف تحرير الأراضي المحتلة.
وكتبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك -على حسابها في منصة إكس- أن السنوار "سيصبح نموذجا للشباب والأطفال الذين سيواصلون الطريق نحو تحرير فلسطين. وطالما استمر الاحتلال والعدوان، فإن المقاومة ستستمر".
وكان الجيش الإسرائيلي أكد أمس الخميس استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.
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