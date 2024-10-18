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إيران: روح المقاومة ستقوى بعد استشهاد السنوار

السنوار
يحيى السنوار
الجمعة، 18-10-2024 09:47 ص

الوكيل الإخباري- قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أمس الخميس إن "روح المقاومة ستقوى"، بعد تواتر تقارير عن استشهاد زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، في اشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.

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واعتبرت إيران أن استشهاد السنوار في قطاع غزة "سيعزز روح المقاومة" بهدف تحرير الأراضي المحتلة.


وكتبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك -على حسابها في منصة إكس- أن السنوار "سيصبح نموذجا للشباب والأطفال الذين سيواصلون الطريق نحو تحرير فلسطين. وطالما استمر الاحتلال والعدوان، فإن المقاومة ستستمر".


وكان الجيش الإسرائيلي أكد أمس الخميس استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.

 
gnews

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