إيقاف منشأتين ومخالفة 6 وإزالة 45 بسطة في إربد

وقال الحوامدة، إن الجهات المعنية قامت أيضاً بإزالة 45 اعتداء على الأرصفة والشارع العام شملت بسطات وتعديات على الطرق في الوسط التجاري للمدينة، مبينا أن هذه الإجراءات جاءت خلال جولة تفتيشية مكثفة اليوم.
وأضاف أنه جرى حجز 230 كيلو غراما من المواد الغذائية لتجهيز الحلويات وإتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وأكد الحوامدة أن الحاكمية الإدارية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات على الشارع العام، سواء في الأسواق التجارية أو داخل حرم الدوار، وستقوم بإزالة العوائق والمواد غير المرغوب فيها والتي تعترض حركة المرور وتعرض حياة المشاة والسائقين للخطر، لافتا إلى أن الجهات الرقابية لن تسمح أبدًا بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة.
ودعا المواطنين إلى المشاركة الفعالة والتعاون المستمر للمحافظة على الطرق والأرصفة بشكل مستدام وتعزيز الوعي بأهمية الاحترام والحفاظ على الممتلكات العامة، حيث يعد ذلك مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع.
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