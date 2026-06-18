اجتماع بمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة اليوم

08:28 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر اليوم جلسة علنية حول الوضع الإنساني في غزة تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية". اضافة اعلان





وقد طلب الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس (أي غير الدائمين) عقد هذا الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، كما أيدت أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة طلب عقد الاجتماع.



ومن المقرر أن يقدم الإحاطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر.





