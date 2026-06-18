اجتماع بمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة اليوم

وقد طلب الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس (أي غير الدائمين) عقد هذا الاجتماع لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، كما أيدت أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة طلب عقد الاجتماع.
ومن المقرر أن يقدم الإحاطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر.
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