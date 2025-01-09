ارتفاع إجمالي قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 831

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة في وقت سابق من اليوم ذاته.

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ووفقًا لبيان جيش الاحتلال ، فإن القتلى الثلاثة من الرقباء في الجيش، تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عامًا، وهم تابعون للكتيبة 46 من اللواء المدرع 401.



وبحسب تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال ، تعرض الجنود لعبوة ناسفة كبيرة انفجرت في دبابة في بيت حانون شمال قطاع غزة.



وفي نفس الهجوم، أصيب 3 جنود آخرين، بما في ذلك ضابط في حالة خطيرة، حسب الجيش.



وحسب إحصاءات إسرائيلية، يرتفع بذلك عدد القتلى بين الجنود منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 401.



وبهذا، ترتفع الحصيلة الإجمالية المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 831 ضابطًا وجنديًا، من بينهم 401 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.



أما الجرحى والمصابين من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، فبلغت أكثر من 5590 إصابة، من بينهم 2535 منذ التوغل البري.