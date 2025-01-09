ارتفاع إجمالي قتلى جيش الاحتلال في غزة إلى 831

ووفقًا لبيان جيش الاحتلال ، فإن القتلى الثلاثة من الرقباء في الجيش، تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عامًا، وهم تابعون للكتيبة 46 من اللواء المدرع 401.
وبحسب تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال ، تعرض الجنود لعبوة ناسفة كبيرة انفجرت في دبابة في بيت حانون شمال قطاع غزة.
وفي نفس الهجوم، أصيب 3 جنود آخرين، بما في ذلك ضابط في حالة خطيرة، حسب الجيش.
وحسب إحصاءات إسرائيلية، يرتفع بذلك عدد القتلى بين الجنود منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 401.
وبهذا، ترتفع الحصيلة الإجمالية المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 831 ضابطًا وجنديًا، من بينهم 401 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.
أما الجرحى والمصابين من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، فبلغت أكثر من 5590 إصابة، من بينهم 2535 منذ التوغل البري.
وبحسب التقارير المعلنة، فإن عدد من أصيبوا بجروح خطيرة فاق 815، في حين أن من جراحهم متوسطة زاد على 1390، بين ضابط وجندي.
-
أخبار متعلقة
-
سموتريتش يتوعد بتصعيد الإبادة ويدعو لعدم الخوف من احتلال غزة
-
القسام يتبنى عملية الفندق بقلقيلية وتتوعد الاحتلال
-
الاعلام العبري: مقتل 46 جنديا في معارك شمال غزة
-
إعلام عبري: مقتل 3 جنود بتفجير عبوة ناسفة بغزة
-
العثور على جثتي محتجزين اسرائيليين في غزة
-
سرايا القدس-كتيبة طولكرم: نخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال
-
الصحة العالمية: أكثر من 12 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
-
الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة