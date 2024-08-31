ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 40961 منذ بدء العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 40691، والجرحى إلى 94060.

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وقالت الوزارة اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ48 ساعة الماضية 5 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و 205 جرحى.