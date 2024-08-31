ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 40961 منذ بدء العدوان على غزة

وقالت الوزارة اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ48 ساعة الماضية 5 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و 205 جرحى.
وأضافت في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 330، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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