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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,603 منذ بدء العدوان

دمار شديد في غزة بسبب القصف المتواصل
دمار شديد في غزة بسبب القصف المتواصل
الأحد، 10-11-2024 01:21 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,603، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 102,929 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 51 فلسطينياً، وإصابة 164 آخرين.

وفا
 
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