ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,603 منذ بدء العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 102,929 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 51 فلسطينياً، وإصابة 164 آخرين.
وفا
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