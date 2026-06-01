الإثنين 2026-06-01 02:56 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72941 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72941 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72941 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
 
الإثنين، 01-06-2026 02:00 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,941 شهيدا، و172,967 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، أن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيدان جديدان و 40 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 932، وإجمالي الإصابات إلى 2.859، فيما جرى انتشال 781 جثمانا.

وبينت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي عراقجي: وقف إطلاق النار بين إيران والولايات يشمل لبنان

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل فجر المونديال يشعل المقاهي الأردنية استعداداً لمؤازرة النشامى

ب

عربي ودولي التلفزيون الإيراني يبث مشاهد لدوريات بحرية في هرمز

F

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تستقبل طلبات البرنامج الدولي لغير الأردنيين

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا هدوء في بيروت ما لم يوقف حزب الله هجماته

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي: لا هدوء في بيروت ما لم يوقف حزب الله هجماته

ن

أخبار محلية الطاقة: خطوات متقدمة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة

ا

فن ومشاهير سيف سبيعي يلتقي شقيقه بعد 15 عاماً من الغياب

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72941 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72941 منذ بدء العدوان الإسرائيلي



 
 






الأكثر مشاهدة

 