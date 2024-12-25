ارتفاع حصيلة العدوان على مخيم طولكرم

12:35 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة القصف الإسرائيلي الأخيرعلى مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية ارتفع إلى 3 شهداء و6 مصابين. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية إن الشهداء الثلاثة مقاومون. وبذلك يرتفع إلى 6 عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الجديد على مخيم طولكرم.