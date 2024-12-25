 
الأربعاء 2024-12-25 01:55 ص
 

ارتفاع حصيلة العدوان على مخيم طولكرم

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 25-12-2024 12:35 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة القصف الإسرائيلي الأخيرعلى مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية ارتفع إلى 3 شهداء و6 مصابين.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن الشهداء الثلاثة مقاومون. وبذلك يرتفع إلى 6 عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الجديد على مخيم طولكرم.
 
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