ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى قرابة 71 ألف شهيد

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خروقاته في قطاع غزة، ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن آليات الاحتلال تواصل إطلاق النار في مناطق شرق خان
الجمعة، 26-12-2025 08:21 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,945 شهيدا، و171,211 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، إن من بين الحصيلة 410 شهداء، و1,134 مصابا، كما تم انتشال 654 شهيدا، منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي منذ وقف إطلاق النار، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 
 


