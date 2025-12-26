ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى قرابة 71 ألف شهيد

وقالت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، إن من بين الحصيلة 410 شهداء، و1,134 مصابا، كما تم انتشال 654 شهيدا، منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي منذ وقف إطلاق النار، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
-
