ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى قرابة 71 ألف شهيد

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70,945 شهيدا، و171,211 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

