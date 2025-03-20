ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة الى 506 شهداء

وترتفع بذلك حصيلة الشهداء الإجمالية منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى اليوم الى 49617 شهيدا و 112950 جريحا.
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