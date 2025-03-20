الخميس 2025-03-20 04:50 م
 

ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة الى 506 شهداء

غزة
غزة
 
الخميس، 20-03-2025 04:27 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الاسرائيلي الذي استؤنف فجر امس على القطاع إلى 506 شهداء و 909 مصابين.

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وترتفع بذلك حصيلة الشهداء الإجمالية منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى اليوم الى 49617 شهيدا و 112950 جريحا.

 
 
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