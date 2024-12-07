ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 44,664 شهيدا و105,976 مصابا

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105,976 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و142 إصابة، منوهة إلى أن إحصائية اليوم مستثنى منها مستشفيات شمال غزة لصعوبة التواصل والحصول على معلومات دقيقة.
وفا
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