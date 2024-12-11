 
الأربعاء 2024-12-11 11:07 ص
 

ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في بيت لاهيا إلى 22

وداع الشهداء في غزة
وداع الشهداء في غزة
الأربعاء، 11-12-2024 10:01 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 22 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وكانت طائرات الاحتلال الحربية قصفت الليلة، منزلا لعائلة أبو طرابيش في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وهو بناية سكنية مكونة من عدة طوابق يقطنها حوالي 30 نازحا، سوتها طائرات الاحتلال بالأرض.

وأفادت مصادر طبية، بأنه تم انتشال 22 شهيدا، فيما أن آخرين بين شهيد وجريح لازالوا تحت الأنقاض لعدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,786 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,188 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفا
 
gnews

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