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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 41 ألفا و226 شهيدا

غزة
غزة
الإثنين، 16-09-2024 12:55 م

الوكيل الإخباري-  قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 20 شهيدا و76 مصابا خلال 24 ساعة.

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وأفادت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 41 ألفا و226 شهيدا و95 ألفا و413  مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

 
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