ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 41 ألفا و226 شهيدا

وأفادت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 41 ألفا و226 شهيدا و95 ألفا و413 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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