السبت 2025-04-19 05:51 م
 

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51157

شهداء في القصف الإسرائيلي على غزة
شهداء في القصف الإسرائيلي على غزة
 
السبت، 19-04-2025 05:11 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 نشرين الأول 2023 حتى السبت، إلى 51,157 شهيدا و116,724 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بلغت 1,783 شهيدا، و4,683 إصابة.

أوضحت أن 92 شهيدا و219 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عدد من الفلسطينيين، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
 
gnews

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