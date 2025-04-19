ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51157

وقالت الوزارة، في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بلغت 1,783 شهيدا، و4,683 إصابة.
أوضحت أن 92 شهيدا و219 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
واستشهد عدد من الفلسطينيين، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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