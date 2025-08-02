ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 60,430

وأفادت الوزارة بأن من بين الحصيلة 9,246 شهيدًا و36,681 إصابة منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، 98 شهيدا بينهم 15 شهيدا تم انتشاله، و1,079 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.
وبينت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة 39 شهيدا، و849 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,422، والإصابات إلى 10,067.
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