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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 60,430

فلسطيني يحمل طفلا شهيدا في غارة إسرائيلية في قطاع غزة
فلسطيني يحمل طفلا شهيدا في غارة إسرائيلية في قطاع غزة
 
السبت، 02-08-2025 02:55 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى السبت، إلى 60,430 شهيدًا و148,722 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.اضافة اعلان


وأفادت الوزارة بأن من بين الحصيلة 9,246 شهيدًا و36,681 إصابة منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، 98 شهيدا بينهم 15 شهيدا تم انتشاله، و1,079 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وبينت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة 39 شهيدا، و849 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,422، والإصابات إلى 10,067.
 
 
gnews

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