ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48329

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48329 شهيدا، و 111753 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023م.

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وأوضحت في بيان اليوم السبت، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 10 شهداء( 7 شهداء إنتشال، و3 شهداء أحدهم متأثرا بجراحه) و 4 إصابات، خلال الساعات الـ 48 الماضية.