ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48329

وأوضحت في بيان اليوم السبت، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 10 شهداء( 7 شهداء إنتشال، و3 شهداء أحدهم متأثرا بجراحه) و 4 إصابات، خلال الساعات الـ 48 الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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