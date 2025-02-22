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ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 48329

غزة
غزة
السبت، 22-02-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48329 شهيدا، و 111753 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023م.

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وأوضحت في بيان اليوم السبت، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 10 شهداء( 7 شهداء إنتشال، و3 شهداء أحدهم متأثرا بجراحه) و 4 إصابات، خلال الساعات الـ 48 الماضية.


وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 
gnews

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