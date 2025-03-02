ارتفاع عدد شهداء غزة منذ وقف إطلاق النار إلى 116 شهيدا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل مستشفيات قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد، 4 شهداء و6 إصابات نتيجة استهدافات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة بالقطاع.

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