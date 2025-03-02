ارتفاع عدد شهداء غزة منذ وقف إطلاق النار إلى 116 شهيدا

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن إجمالي الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار 116 شهيدا، وأكثر من 490 إصابة.
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