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ارتفاع عدد شهداء غزة منذ وقف إطلاق النار إلى 116 شهيدا

غزة
غزة
الأحد، 02-03-2025 04:09 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل مستشفيات قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد، 4 شهداء و6 إصابات نتيجة استهدافات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة بالقطاع.

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن إجمالي الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار 116 شهيدا، وأكثر من 490 إصابة.

 
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