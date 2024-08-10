ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال بخان يونس إلى 7

10:47 ص

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من الأهالي بمنطقة معن شرقي خان يونس إلى سبعة.

