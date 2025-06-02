ارتفاع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة الى 52

الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد شهداء مجازر مراكز توزيع "المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة ارتفع إلى 52 شهيداً و340 مصاباً منذ بدء العمل بهذه المراكز بتاريخ 27 أيار الماضي.

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