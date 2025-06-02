ارتفاع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة الى 52

وأشار المكتب في بيان اليوم الاثنين، الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين مُجوعين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع "المساعدات" في رفح استمراراً لسياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين منذ 93 يوماً.
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