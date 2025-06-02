الإثنين 2025-06-02 01:37 م
 

ارتفاع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة الى 52

غزة
غزة
 
الإثنين، 02-06-2025 12:25 م

الوكيل الإخباري-   قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد شهداء مجازر مراكز توزيع "المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة ارتفع إلى 52 شهيداً و340 مصاباً منذ بدء العمل بهذه المراكز بتاريخ 27 أيار الماضي.

اضافة اعلان


وأشار المكتب في بيان اليوم الاثنين، الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين مُجوعين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع "المساعدات" في رفح استمراراً لسياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين منذ 93 يوماً.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يوعز بالبدء بالمرحلة الثانية من توسعة مستشفى الأميرة إيمان

غعنة

فن ومشاهير الموت يفجع الفنانة دوجا حجازي

ل

خاص بالوكيل شكاوى من تعطل نظام الدفع الإلكتروني بالأحوال المدنية

جانب من التكريم

أخبار محلية بسبب هذا الموقف استحق الطالب عابد أبو محفوظ تكريما من الوزير .. إليك التفاصيل

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يتفقد الحجاج في مكة المكرمة

6فغ

منوعات طرد الشيف نصرت من حفل أبطال أوروبا - فيديو

تةاتة

فن ومشاهير نتفليكس تكشف عن موعد عرض الموسم الثالث والأخير من "لعبة الحبار"

424

فن ومشاهير بسبب منشور على فيسبوك.. أسرة محمد الموجي تلاحق فناناً تركياً بتهمة السرقة!



 
 





الأكثر مشاهدة