استشهاد أسير فلسطيني في سجن "النقب" الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الخميس، هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي (علي عاشور علي البطش 62 عاما) من جباليا شمال قطاع غزة في سجن "النقب" الإسرائيلي.

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وأوضح بيان مشترك للهيئة والنادي، أن المعتقل البطش استشهد في مستشفى (سوروكا)، بعد أيام على نقله من سجن "النقب" إلى المستشفى، ليضاف إلى سجل الشهداء، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المُمنهجة التي تمارسها منظومة السجون بشكل غير مسبوق منذ تاريخ حرب الإبادة، لتشكل الحرب على المعتقلين وجها آخر من أوجه الإبادة.



وأشار البيان إلى أن الشهيد البطش اعتقل في تاريخ 25-12-2023، وهو متزوج، وله 6 أبناء.