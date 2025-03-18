استشهاد الناطق العسكري باسم سرايا القدس (أبو حمزة)

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
غوتيريش يشعر بالصدمة بسبب استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة
-
حماس تعلن أسماء قياديين استشهدوا بضربات إسرائيلية على غزة
-
أنباء عن مقتل أسير إسرائيلي وإصابة اثنين جراء القصف على غزة
-
إنذار إسرائيلي لسكان غزة بإخلاء مناطق عدة
-
مدير مستشفى الشفاء: نسمع أصوات الضحايا تحت الأنقاض ولا نستطيع إنقاذهم
-
سموتريتش وبن غفير يرحبان بعودة العدوان ونتنياهو يدعو لمشاورات أمنية
-
الاحتلال يعتدي بالضرب على ثلاثة فلسطينيين ويعتقل 17 آخرين شرق نابلس
-
إسرائيل تغلق معبر رفح وتمنع خروج المرضى والمصابين