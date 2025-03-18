استشهاد الناطق العسكري باسم سرايا القدس (أبو حمزة)

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الوكيل الإخباري- أعلن ناشطون في حركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد، أبو حمزة رفقة عائلته وعائلة اخيه في غارة اسرائيلية على وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.