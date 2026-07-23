الخميس 2026-07-23 08:54 م

استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس وجنين

الله يعطيك العافية مهند
ارشيفية
 
الخميس، 23-07-2026 08:03 م
الوكيل الإخباري-    استشهد مواطنان فلسطينيان مساء اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واستشهد ثالث في جنين.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمود حسين حمدان أبو سمرة (20 عاما)، والطفل محمد سامر محمد مليطات (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت فوريك شرق نابلس.

وقالت وزارة الصحة، إن المواطنين استشهدا بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما في البلدة، وجرى احتجاز جثمانيهما، فيما أصيب آخران بجروح، وتم نقلهما إلى المستشفى. كما استشهد مواطن فلسطيني آخر من مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية ، مساء اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار حدادة شرق جنين، وتم احتجاز جثمانه.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد الشاب يزن فخري صوافطة (25 عاما) عقب إطلاق الاحتلال الرصاص الاحتلال، شرق جنين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فنون ومشاهير بعد انتشار شائعات عنهما.. فنانة سورية تُفاجئ الجمهور بإعلان خطوبتها من زميلها

فن ومشاهير بعد انتشار الشائعات.. فنانة سورية تُفاجئ الجمهور بإعلان خطوبتها من زميلها

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: إعلان أميركي مرتقب الخميس حول الرسوم الجمركية

ل

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداء الذي استهدف منفذ العبدلي الحدودي في الكويت

ل

أخبار محلية الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في البنتاغون

عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، قرارا قدمه الديموقراطيون بهدف وقف حرب إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذ الأعمال القتالية. ويعكس هذا القرار القلق المتزايد في الكونغرس حتى بين أعضاء الحزب ا

عربي ودولي مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران

ل

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الروابدة والعدوان والرواشدة

الله يعطيك العافية مهند

فلسطين استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس وجنين

ل

أخبار محلية الحنيطي يزور مقبرة أرلينغتون الوطنية ويضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول



 
 






الأكثر مشاهدة

 