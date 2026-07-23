استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس وجنين

08:03 م

الوكيل الإخباري- استشهد مواطنان فلسطينيان مساء اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واستشهد ثالث في جنين. اضافة اعلان





وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمود حسين حمدان أبو سمرة (20 عاما)، والطفل محمد سامر محمد مليطات (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت فوريك شرق نابلس.



وقالت وزارة الصحة، إن المواطنين استشهدا بعد إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما في البلدة، وجرى احتجاز جثمانيهما، فيما أصيب آخران بجروح، وتم نقلهما إلى المستشفى. كما استشهد مواطن فلسطيني آخر من مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية ، مساء اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار حدادة شرق جنين، وتم احتجاز جثمانه.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد الشاب يزن فخري صوافطة (25 عاما) عقب إطلاق الاحتلال الرصاص الاحتلال، شرق جنين.





