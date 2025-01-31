استشهاد شابين برصاص الاحتلال في مخيم جنين

01:34 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/718805 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس في مخيم جنين للاجئين، مع تواصل عدوان الاحتلال على المدينة والمخيم لليوم العاشر على التوالي، ما يرفع عدد الشهداء إلى 19 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات. اضافة اعلان





وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد فلسطنيين برصاص الاحتلال في مخيم جنين، واحتجاز جثمانيهما.



وذكرت مصادر أمنيةأن الشهيدين هما الشابين: يزن حاتم عطية الحسن من مخيم جنين وأمير أحمد عبد الرحمن أبو حسن من بلدة اليامون غرب جنين.



وفي وقت سابق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها في جنين استلمت ثلاث إصابات بشظايا القصف لمواطنات في الخمسينات من عمرهن.