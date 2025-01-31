استشهاد شابين برصاص الاحتلال في مخيم جنين

وقالت وزارة الصحة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد فلسطنيين برصاص الاحتلال في مخيم جنين، واحتجاز جثمانيهما.
وذكرت مصادر أمنيةأن الشهيدين هما الشابين: يزن حاتم عطية الحسن من مخيم جنين وأمير أحمد عبد الرحمن أبو حسن من بلدة اليامون غرب جنين.
وفي وقت سابق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها في جنين استلمت ثلاث إصابات بشظايا القصف لمواطنات في الخمسينات من عمرهن.
-
أخبار متعلقة
-
مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إعادة إعمار غزة قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما
-
بن غفير: إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين دليل على الاستسلام
-
أبو عبيدة يعلن رسمياً عن استشهاد القائد محمد الضيف
-
حماس: سنواصل العمل حتى تفريغ سجون الاحتلال
-
وصول 9 أسرى فلسطينيين محررين إلى غزة
-
الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي
-
مواجهات خلال استقبال الأسرى الفلسطينيين
-
حافلتان تنقلان أسرى فلسطينيين تغادر سجن عوفر غربي رام الله