استشهاد شاب برصاص الاحتلال عقب محاصرة منزل ذويه في بلدة عقابا

وأفادت مصادر ، باستشهاد أدهم زايد عزت المصري، برصاص قوات الاحتلال، عقب محاصرة المنزل منذ فجر اليوم.
فيما أصيب فلسطيني يبلغ من العمر (50 عاما) بالرصاص الحي في الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت اصابته بالحرجة، وآخر يبلغ من العمر (49 عاما) برضوض، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مشرف وليد أبو عرة (42 عاما) من داخل محطة بنزين في البلدة، ورضا عماد المصري، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.
وفي وقت لاحق، هدمت قوات الاحتلال تذكار الشهيد المعتقل خالد الشاويش، خلال اقتحامها المستمر للبلدة.
وفجر اليوم، تسلّلت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" إلى بلدة عقابا، ومحاصرة منزل، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في أجواء محافظة طوباس.
وفا
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