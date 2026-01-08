استشهاد طفلة بالرصاص الإسرائيلي شمال قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها تجاه منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، ما اسفر عن استشهاد طفلة في الحادية عشرة من عمرها.
-
أخبار متعلقة
-
أكسيوس: توقع إعلان ترامب إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
-
استئناف عملية البحث عن رفات آخر محتجز إسرائيلي في غزة
-
شهيدان وجرحى جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا شرقي غزة
-
الاحتلال يزعم: استهدفنا عنصراً في حماس عقب تعرض القوات لإطلاق نار
-
"الأونروا" تستغني عن خدمات 571 فلسطينياً بغزة
-
نتنياهو: سنعيد النقب إلى إسرائيل باستيطان غير مسبوق
-
أزمة صحية خطيرة في غزة: نقص حاد في المستهلكات المخبرية يهدد حياة المرضى
-
تسرب "مواد خطرة" بعد انهيار جزئي لمصنع في الكيان