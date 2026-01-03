استشهاد طفلة برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

وأكدت مصادر فلسطينية وصول 17 مصابا إلى المستشفى جراء إطلاق النار من آليات الاحتلال تجاه خيام النازحين بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.
وكانت طفلة استشهدت اليوم السبت برصاص جيش الاحتلال أيضا في بلدة بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة.
