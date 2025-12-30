استشهاد طفلة برصاص الاحتلال شرق غزة

08:04 م

الوكيل الإخباري- استشهدت طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال في منطقة الزرقا، بحي التفاح، شمال شرق مدينة غزة.





وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه منطقة الزرقا بحي التفاح مما أسفر عن استشهاد الطفلة.



