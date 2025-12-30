استشهاد طفلة برصاص الاحتلال شرق غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه منطقة الزرقا بحي التفاح مما أسفر عن استشهاد الطفلة.
-
أخبار متعلقة
-
الرئاسة الفلسطينية ترحب بإصرار ترامب على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
الاحتلال يواصل خروقاته بقصف جوي ومدفعي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة
-
قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة
-
قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب "الأونروا" في القدس المحتلة
-
ترامب: لا أتفق تماما مع نتنياهو بشأن الضفة الغربية
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. التعاون الإماراتي – الإندونيسي يرفع جاهزية المستشفى العائم للتعامل مع الحالات الحرجة في غزة
-
لماذا ورث المتحدث الجديد اسم "أبو عبيدة"؟
-
رسميا .. القسام تعلن عن استشهاد "الملثم"