استشهاد طفلين باستهداف الاحتلال شمال غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى الى استشهاد طفليْن ما يرفع عدد الشهداء اليوم إلى أربعة شهداء.
