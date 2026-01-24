السبت 2026-01-24 10:49 م

استشهاد طفلين باستهداف الاحتلال شمال غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
غزة
 
السبت، 24-01-2026 10:12 م

الوكيل الإخباري-   استشهد طفلان مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرة مُسيّرة إسرائيلية محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى الى استشهاد طفليْن ما يرفع عدد الشهداء اليوم إلى أربعة شهداء.

 
 


