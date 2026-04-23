الخميس 2026-04-23 05:13 م

استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس
استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس
 
الخميس، 23-04-2026 02:58 م
الوكيل الإخباري-  استشهد طفل، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المستمر لمدينة نابلس.اضافة اعلان


وأعلنت مصادر طبية استشهاد طفل (15 عاما) متأثرا بإصابته الخطيرة في منطقة الكتف.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا في نابلس، وأطلقت الرصاص الحي في منطقة بيت وزن غربا، ما أدى إلى إصابة الطفل بجروح خطيرة.
 
 


gnews

ا

ب

ب

ل

ل

ي

توقف مؤقت محتمل لخدمات تطبيق سند بسبب تحديثات فنية

ورشة توعوية في "النقل" حول قانون حماية البيانات الشخصية

