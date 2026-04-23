استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

الوكيل الإخباري- استشهد طفل، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المستمر لمدينة نابلس.





وأعلنت مصادر طبية استشهاد طفل (15 عاما) متأثرا بإصابته الخطيرة في منطقة الكتف.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا في نابلس، وأطلقت الرصاص الحي في منطقة بيت وزن غربا، ما أدى إلى إصابة الطفل بجروح خطيرة.









