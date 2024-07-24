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استشهاد طفل برصاص قناصة الاحتلال شرق خان يونس

استشهاد-طفل-برصاص-الاحتلال-في-بلدة-بني-نعيم-شرق-الخليل
الأربعاء، 24-07-2024 10:07 ص

 

الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طفل استشهد برصاص قناصة الاحتلال المتمركزة خلف مدرسة أبو نويرة شرق عبسان الجديدة بخان يونس.
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