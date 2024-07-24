استشهاد طفل برصاص قناصة الاحتلال شرق خان يونس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697345 الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طفل استشهد برصاص قناصة الاحتلال المتمركزة خلف مدرسة أبو نويرة شرق عبسان الجديدة بخان يونس. اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب شاهد .. هكذا قضى أهالي خان يونس ليلتهم الماضية بسبب قصف الاحتلال قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية في بلدة عزون بالضفة غارة إسرائيلية بشرقي خان يونس ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في مواصي خان يونس إلى 71 شهيدا و289 إصابة