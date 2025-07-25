استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب نابلس

الوكيل الإخباري- استشهد طفل فلسطيني صباح اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس الأربعاء الماضي.

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