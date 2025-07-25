استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب نابلس

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد الطفل محمد خالد حسن مبروك 14 عاما متأثرا بإصابته الخطيرة في الفخذ خلال اقتحام الاحتلال مخيم العين غرب مدينة نابلس.
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