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استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب نابلس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
 
الجمعة، 25-07-2025 12:11 م

الوكيل الإخباري-    استشهد طفل فلسطيني صباح اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس الأربعاء الماضي.

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وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد الطفل محمد خالد حسن مبروك 14 عاما متأثرا بإصابته الخطيرة في الفخذ خلال اقتحام الاحتلال مخيم العين غرب مدينة نابلس.

 
 
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