الجمعة 2026-02-06 03:09 م

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة

الجمعة، 06-02-2026 01:53 م

الوكيل الإخباري- استُشهد فلسطينيان، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الواحة وبلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المواطنين في منطقتي جباليا البلد والواحة شمال غزة؛ مما أسفر عن استشهاد شخصين.


كما أصيبت فلسطينية برصاص الاحتلال بالقرب من مقبرة أبو عبيدة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

 
 


