استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استُشهد فلسطينيان، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الواحة وبلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المواطنين في منطقتي جباليا البلد والواحة شمال غزة؛ مما أسفر عن استشهاد شخصين.