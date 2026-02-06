استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المواطنين في منطقتي جباليا البلد والواحة شمال غزة؛ مما أسفر عن استشهاد شخصين.
كما أصيبت فلسطينية برصاص الاحتلال بالقرب من مقبرة أبو عبيدة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.
