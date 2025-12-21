استشهاد فلسطينيين باستهداف مسيرة للاحتلال شرق غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب محطة الشوا للمحروقات في شارع المنصورة بحي الشجاعية، ما أدى الى استشهاد مواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب وغرب جنين
-
استشهاد فلسطينيَين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
-
13 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة
-
"أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة وسط استمرار القصف
-
5 شهداء جراء قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شرق غزة
-
الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
-
وزير الخارجية الأميركي: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس